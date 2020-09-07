موريتانيا.. البرلمان يمنح الثقة للحكومة الجديدة

منح البرلمان الموريتاني، مساء الاثنين، الثقة لحكومة رئيس الحكومة محمد ولد بلال، بأغلبية كبيرة، في جلسة ناقش خلالها النواب برنامج الحكومة الجديدة.

وناقش البرلمان برنامج الحكومة ضمن جلسة استمرت 5 ساعات قبل أن يبدأ التصويت الذي منح من خلاله الثقة، بعد تصويت 131 نائبا لصالحها، فيما صوت ضدها 16 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت.

ويبلغ عدد نواب البرلمان الموريتاني 157 نائبا، صوت منهم خلال جلسة منح الثقة للحكومة 149 نائبا، فيما غاب البقية.

ودعت الرئاسة الموريتانية الأسبوع الماضي لدورة برلمانية طارئة للتصويت على برنامج الحكومة التي تم تعيينها الشهر الماضي، لتكون بذلك ثاني حكومة في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني الذي نصب في شهر أغسطس 2019 رئيسا للبلاد.

المصدر: وسائل إعلام موريتانية