السعودية.. قوات الأمن تقبض على سائق صور نساء دون علمهن

ألقت الشرطة السعودية يوم الاثنين، القبض على مقيم باكستاني الجنسية في العقد السادس من العمر قام بتصوير عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، "إن المتابعة الأمنية أسفرت عن ضبط السائق الباكستاني".

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وأشار المسؤول الأمني إلى أن السائق "قام بنشر مقطع الفيديو عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي".

وصرح أنه جرى إيقافه استنادا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو لشخص آسيوي يعمل سائق سيارة "ليموزين" قام بتصوير زبائنه من السيدات دون علمهن.

وبحسب النشطاء قام السائق بنشر هذه المقاطع عبر حسابه الشخصي على تطبيق "تيك توك"، والذي أثار استهجان الكثير من المغردين عبر "تويتر" وطالبوا بالقبض عليه وتطبيق العقوبة بحقه.

المصدر: وسائل إعلام سعودية