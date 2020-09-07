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الكاظمي: العراق يفتح المنافذ الحدودية والمطاعم ويستأنف المسابقات الرياضية

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الكاظمي: العراق يفتح المنافذ الحدودية والمطاعم ويستأنف المسابقات الرياضية
Reuters
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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قال رئيس وزراء العراق، إنه سيتم إعادة فتح المنافذ الحدودية البرية والمطاعم والفنادق واستئناف المسابقات الرياضية دون جماهير، وذلك بعد أيام من تسجيل البلاد أعلى زيادة إصابات بكورونا.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان: "تمت الموافقة على فتح المنافذ الحدودية البرية أمام الحركة التجارية حصرا طيلة أيام الأسبوع، لتأمين حاجة الأسواق المحلية".

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وأضاف أن على المطاعم والفنادق الخمسة نجوم تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية.

وصرح الكاظمي إنه يمكن للمؤسسات الحكومية أن تعيد ما يصل إلى 50 بالمئة من العاملين.

وأكد أنه سيتم السماح للمفوضية العليا للانتخابات بفتح مراكز تسجيل الناخبين مع استثناء موظفي المفوضية من إجراءات الحظر.

كما أن استئناف المسابقات الرياضية سيكون بحلول 12 سبتمبر دون حضور الجمهور.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت أن البلاد سجلت أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا يوم الجمعة برصد 5036 حالة وسط استمرار انتهاك العراقيين لقواعد إجراءات العزل العام.

وأفادت الوزارة بأنها سجلت 4314 إصابة جديدة يوم الاثنين و77 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 264684 وإجمالي الوفيات إلى 7589.

المصدر: رويترز

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