زراعة اللاذقية: المتسبب في حريق "محمية الأرز والشوح" معروف والبحث عنه جار

محمية الأرز والشوح في ريف اللاذقية ـ عن صفحة المحمية في فيسبوك

أعلنت مديرية الزراعة في اللاذقية، أن البحث جار عن أحد الأشخاص الذي تسبب بإهماله في الحريق الذي طال محمية الأرز والشوح، وهي إحدى أهم محميات الأرز والشوح في سوريا والمنطقة.

ونقل المكتب الصحفي في المحافظة عن مدير الزراعة منذر خير بك أن ذلك الشخص المتسبب في الحريق معروف الهوية، وكان يقصد المنطقة بغرض التنزه مع عائلته، وتسبب إهماله في اشتعال النيران، في المحمية الواقعة في منطقة صلنفة في ريف اللاذقية.

وأوضح خير بك أن ذلك الشخص "استدعى السكان المحليين لمساعدته في إطفاء الحريق، وعند عدم قدرتهم على السيطرة على النار ترك المنطقة هاربا".

وأشار إلى أن دائرة الحراج في المحافظة نظمت ضبطا وسلمته لمخفر الناحية، وأن البحث عن ذلك الشخص ما زال جاريا عنه.

وتم إعلان المحمية في 1996، وفيها ميزات تعطيها أهمية دولية، إذ أنها تحتضن آخر ما تبقى من من غابات الأرز والشوح في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وحددت الجمعية العالمية للطيور المحمية منطقة مهمة للطيور في سوريا، حسب ما تذكر مديرية زراعة اللاذقية في صفحتها في "فيسبوك".

المصدر: المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية