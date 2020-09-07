 
مباشر

زراعة اللاذقية: المتسبب في حريق "محمية الأرز والشوح" معروف والبحث عنه جار

أخبار العالم العربي

زراعة اللاذقية: المتسبب في حريق
محمية الأرز والشوح في ريف اللاذقية ـ عن صفحة المحمية في فيسبوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oou8

أعلنت مديرية الزراعة في اللاذقية، أن البحث جار عن أحد الأشخاص الذي تسبب بإهماله في الحريق الذي طال محمية الأرز والشوح، وهي إحدى أهم محميات الأرز والشوح في سوريا والمنطقة.

ونقل المكتب الصحفي في المحافظة عن مدير الزراعة منذر خير بك أن ذلك الشخص المتسبب في الحريق معروف الهوية، وكان يقصد المنطقة بغرض التنزه مع عائلته، وتسبب إهماله في اشتعال النيران، في المحمية الواقعة في منطقة صلنفة في ريف اللاذقية.

وأوضح خير بك أن ذلك الشخص "استدعى السكان المحليين لمساعدته في إطفاء الحريق، وعند عدم قدرتهم على السيطرة على النار ترك المنطقة هاربا".

وأشار إلى أن دائرة الحراج في المحافظة نظمت ضبطا وسلمته لمخفر الناحية، وأن البحث عن ذلك الشخص ما زال جاريا عنه.

عن صفحة محمية الأرز والشوح

وتم إعلان المحمية في 1996، وفيها ميزات تعطيها أهمية دولية، إذ أنها  تحتضن آخر ما تبقى من من غابات الأرز والشوح في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وحددت الجمعية العالمية للطيور المحمية منطقة مهمة للطيور في سوريا، حسب ما تذكر مديرية زراعة اللاذقية في صفحتها في "فيسبوك".

المصدر: المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا