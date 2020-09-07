رحيل رئيس وزراء اليمن الأسبق عبدالقادر باجمال

رحل اليوم الاثنين رئيس وزراء اليمن الأسبق عبد القادر باجمال، بعد تدهور حالته الصحية على نحو مفاجئ وهو في حالة غيبوبة، عن عمر ناهز الـ 67 عاما.

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ونقلت مواقع وصحف محلية عن مصادر مطلعة تأكيدها أن "رئيس الوزراء اليمني السابق عبدالقادر باجمال توفي اليوم عقب تدهور صحته بشكل خطير".

وشغل باجمال منصب وزير خارجية اليمن الجنوبي، ثم وزير خارجية اليمن الموحد، ثم عين رئيسا لوزراء اليمن لثلاث فترات متتالية 2001 و2003 و2006.

كما شغل الراحل منصب أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

كما شغل الراحل منصب أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام.

وكان باجمال قد دخل في حالة غيبوبة إثر إصابته بجلطتين متتاليتين (قلبية ودماغية) في سنغافورة في أبريل عام 2008.

المصدر: صحف يمنية