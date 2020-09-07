السعودية تسجل 768 إصابة و26 وفاة بكورونا مقابل 886 حالة شفاء

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 768 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقابل رصد 886 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 768 حالة جديدة لتصل الحصيلة العامة للمصابين إلى 321456 شخصا، وتعتبر حالات 19726 منهم ناشطة، بينها 1430 حرجة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية توجها عاما نحو الانخفاض، حيث سجلت في البلاد يوم 4 سبتمبر 822 حالة، وفي 5 سبتمبر 791، وفي 6 سبتمبر 756، في أقل حصيلة منذ 15 أبريل.

وأفادت الوزارة بتسجيل 26 وفاة جديدة بالفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 4107.

ويشهد مؤشر الوفيات اليومية بالفيروس في السعودية تراجعا تدريجيا مستمرا، حيث بلغ هذا العدد في 4 سبتمبر 33 حالة، وفي 5 سبتمبر 34، وفي 6 سبتمبر 32.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 297623 شخصا بعد تسجيل 886 حالة شفاء جديدة.

المصدر: RT