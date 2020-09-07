"حماية سرت والجفرة" تعلن استحواذها على طائرة عمودية "MI8 T" تابعة لقوات حفتر (صور + فيديو)

أعلنت "غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة" التابعة لقوات حكومة الوفاق، يوم الاثنين، أن قواتها بمحور "زمزم" سيطرت صباح اليوم على طائرة عمودية "Mi8 T" تابعة "للجيش الليبي".

وقالت الغرفة في بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك" إن عملية السيطرة على الطائرة جاءت إثر عملية رصد منذ فترة أثناء هبوطها اضطراريا جنوب منطقة أبوقرين، والاستمرار في متابعتها إلى حين الوصول إليها وسحبها.

وأشارت الغرفة إلى أن هذه الطائرة تستخدم لنقل الذخائر والجنود.

وتحدث معاون آمر محور زمزم أحمد بن صويد، بغرفة عمليات سرت والجفرة، عن تفاصيل سيطرة قواته على الطائرة العمودية "MI8 T" بمنطقة جنوب أبوقرين.

وصرح بأن قواته وبعد معاناة تمكنت من سحب الطائرة عبر التضاريس الصعبة.

وأفاد بأن "الطائرة ليس سليمة بالمئة بالمئة"، مشيرا إلى أن الجنود بالطلية الجيو يمكن أن يعيدوا تأهيلها واستعمالها لأغراض مدنية وأغراض عسكرية تتمثل في نقل الجرحى.

المصدر: RT