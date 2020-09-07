رئيس حكومة الوفاق الليبية يجتمع مع وزيرة خارجية إسبانيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الاثنين، وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز لايا، التي وصلت إلى طرابلس في زيارة عمل قصيرة إلى ليبيا.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن الوزيرة الإسبانية أعربت عن سعادتها بزيارة طرابلس ونقلت تحيات رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، كما جددت الدعوة الموجهة إلى رئيس حكومة الوفاق للقيام بزيارة رسمية لإسبانيا.

من ناحية ثانية، أكدت غونزاليز لايا على دعم مدريد لحكومة الوفاق الوطني، وللبيان الذي أصدره السراج في 21 أغسطس الماضي، والذي يشمل وقف إطلاق نار، ونزع السلاح في مناطق سرت والجفرة والهلال النفطي، واستئناف إنتاج وتصدير النفط، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في شهر مارس المقبل.

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من جانبه رحب رئيس المجلس الرئاسي بوزيرة الخارجية الإسبانية والوفد المرافق لها، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مشيدا بموقف إسبانيا الداعم لحكومة الوفاق الوطني وللمسار السياسي في ليبيا.

وقدم رئيس الحكومة نبذة مختصرة عن تطورات الأوضاع في ليبيا وما تواجهه العملية السياسية من تدخلات وعراقيل تحتاج إلى موقف دولي حازم تجاهها.

واستعرض الاجتماع، بحسب البيان، مجالات التعاون في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة، كما بحث تفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين.

ناصر حاتم

المصدر: RT