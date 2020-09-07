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وسائل إعلام سعودية: وكالة الطاقة الذرية تقول إنها تعمل على دعم السعودية في خططها للطاقة النووية

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وسائل إعلام سعودية: وكالة الطاقة الذرية تقول إنها تعمل على دعم السعودية في خططها للطاقة النووية
Reuters /FW1F/Catherine Evans
علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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نقلت قناة الإخبارية السعودية عن مدير وكالة الطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي قوله، اليوم الاثنين، إن الوكالة تعمل على دعم السعودية في خططها للطاقة النووية.

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وأضاف مدير الوكالة أن "السعودية تسعد للانتقال للطاقة النووية على المستوى الفني".

وأكد غروسي أن المملكة "على درجة من الكفاءة لمواجهة تحديات رئاسة مجموعة دول العشرين".

يذكر أن إيران أعربت الشهر الماضي عن قلقها من وجود "برنامج سعودي سري للتسلح النووي"، ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقديم توضيحات بشأن "البرنامج السري" ورفع تقرير حوله إلى أعضاء الوكالة.

المصدر: وكالات

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