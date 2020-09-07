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مصر.. نائب يدعو الحكومة للتدخل بشكل عاجل لمساعدة السودان

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مصر.. نائب يدعو الحكومة للتدخل بشكل عاجل لمساعدة السودان
Reuters
نهر النيل
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تقدم النائب في البرلمان المصري، عبد الحميد كمال، ببيان عاجل للحكومة في مصر، حول جاهزيتها لمواجهة مخاطر الفيضانات المحتملة على ضوء ما حدث في السودان.

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وأضاف عضو مجلس النواب، في بيانه العاجل: "من واقع مسؤوليتي النيابية فإنني أتوجه لرئيس الوزراء بأهمية الأمر بضرورة الاهتمام في اتخاذ كل الإجراءات الحمائية والوقائية والاحترازية لمواجهة احتمالات أي مخاطر من الفيضانات على بلادنا، وذلك حماية للمصريين وأرواحهم، خصوصاً أن هناك تحذيرات من بعض العلماء والمتخصصين".

وطالب البرلماني بعقد اجتماع طارئ برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الوزراء المعنيين "الري، الزراعة، الداخلية، الحماية المدنية، مجلس الدفاع الوطني، اللجنة العليا لمواجهة الطوارئ والأزمات، ووزيرة التضامن الاجتماعي، هيئة حماية الشواطئ، مركز الأبحاث، هيئة الأرصاد الجوية"، وذلك لدراسة الأوضاع والسيناريوهات المحتملة تفادياً للأزمة قبل حدوثها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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