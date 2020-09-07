الطب الشرعي في سوريا: 18 حالة انتحار لقصر.. وحلب أكثر المحافظات بعدد حالات الانتحار

كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو، أنه تم تسجيل 116 حالة انتحار لأشخاص في البلاد منذ بداية العام، منهم 18 قاصرا.

وقال حجو أنه تم تسجيل 116 حالة انتحار من بداية العام حتى الآن، متوقعا أن تكون في هذا العام زيادة عن العام الماضي، باعتبار أنه تم تسجيل 124 حالة في نهايته، في حين هناك أربعة أشهر أخرى حتى نهاية العام الحالي، وهي كفيلة بأن يتجاوز الرقم ما تم تسجيله في العام الماضي.

وأكد حجو أن حلب تصدرت المشهد في عدد حالات الانتحار بـ23 حالة، تلتها محافظتا ريف دمشق واللاذقية، كل منهما سجلت 18 حالة، ثم دمشق وحمص بـ14 حالة، وحماة - 10 والسويداء - 9 وطرطوس - 7 ودرعا - 2 وأخيرا القنيطرة حالة انتحار واحدة.

وبيّن حجو أن المنتحرين من الذكور أكثر من الإناث حيث بلغ عددهم 86 ذكرا، في حين بلغ عدد الإناث 30، معلنا عن انتحار 18 قاصرا، منهم 11 من الذكور و7 من الإناث.

المصدر: الوطن