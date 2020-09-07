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ليبيا تسجل قفزة كبيرة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي

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ليبيا تسجل قفزة كبيرة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي
AFP
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بعد أن بلغ معدل الإصابات بفيروس كورونا لعدة أيام مؤخرا 600 حالة، سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا رقما قياسيا في المعدل العام، تجاوز الألف إصابة خلال يوم واحد.

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وأفاد المركز الليبي الطبي المختص بتسجيل 1087 حالى إصابة بالفيروس التاجي، تنقسم إلى 845 حالة جديدة، و240 حالة مخالطة.

اللافت أن معظم الإصابات المسجلة الأخيرة، سُجلت في العاصمة طرابلس بعدد 624 حالة.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 18834 حالة، منها 16376 حالة تصنف بالنشطة.

كما بلغ عدد المتوفين بتأثير العدوى 296 شخصا، وتماثل للشفاء 2162 آخرين.

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