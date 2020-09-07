تغريدات غامضة لتركي آل الشيخ تثير قلق متابعيه!

أثارت تغريدات اكتنفها الغموض لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، قلق متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشر آل الشيخ، اليوم الاثنين، تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "ليت الصحة والسعادة سلعة تنباع… لشري بدمي غالي ثمنها"، في إشارة منه لقيمتهما الكبيرة وصعوبة الحصول عليهما في حال فقدانهما.

وأتبعها بتغريدة أخرى قال خلالها : "يارب".

وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع التغريدة، متمنين له الشفاء ودوام الصحة والعافية وإصلاح جميع أموره.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية سافر عدة مرات إلى نيويورك الأمريكية، في رحلة علاج طويلة خلال السنتين الأخيرتين، خضع خلالها لعمليات جراحية متعددة.

ليت الصحة والسعادة سلعه تنباع ... لشري بدمي غالي ثمنها 👍🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 7, 2020

يارب🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 7, 2020

المصدر: RT