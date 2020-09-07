ائتلاف المالكي يحذر من "تزوير" الانتخابات المبكرة

حذر "ائتلاف دولة القانون" في العراق بزعامة نوري المالكي، من "تزوير" الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في شهر يونيو من العام المقبل.

وقال الائتلاف في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن "من المقدمات الخطيرة المبيّتة للتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة وتزوير نتائجها، هو اعتماد هوية الناخب الإلكترونية غير البايومترية، بهدف حصد الاصوات تزويرا ومخالفة للقانون".

وأضاف: "لتلافي ما حصل في الانتخابات البرلمانية لعام 2018 نؤكد رفضنا المطلق لاستخدام اي هوية للناخبين غير الهوية الصادرة عبر النظام البايومتري".

ودعا الائتلاف الكتل السياسية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى "الإلتزام بممارسة المنافسة القانونية الشريفة عبر إعتماد هويات لا يمكن التلاعب بها، لتكون الإنتخابات نزيهة ومعبرةً عن آراء الناخبين".

المصدر: RT