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إيران تتهم الإمارات بارتكاب أخطاء استراتيجية باتفاق التطبيع مع إسرائيل

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إيران تتهم الإمارات بارتكاب أخطاء استراتيجية باتفاق التطبيع مع إسرائيل
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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن الإمارات ارتكبت أخطاء استراتيجية باتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف المتحدث، "ندعو الإمارات إلى تصحيح خطأ التطبيع مع إسرائيل"، منوها بأنه لا يمكن للإمارات شراء الأمن من خارج المنطقة.

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ولفت المتحدث إلى أن إسرائيل غير قادرة على ضمان أمنها ولن تستطيع ضمان أمن الإمارات.

وتابع زاده قائلا: "أبلغنا دولة الإمارات بشفافية وعبر كافة القنوات الممكنة أن طهران لا تساوم على أمنها القومي".

تصريحات الخارجية الإيرانية حول الإمارات جاءت ردا على سؤال حول تصريحات بومبيو حول تحالف إماراتي إسرائيلي ضد إيران.

وكانت الخارجية الأمريكية، قد نشرت بيانا لتصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو أفادت بأن الرئيس ترامب لدى توليه مقاليد الحكم بادر إلى إجراء مراجعة جذرية لنهج البيت الأبيض تجاه إيران: "شرعنا فورا في بناء تحالف بين حلفائنا طويلي المدى في إسرائيل ودول الخليج التي تواجه خطرا مشتركا من قبل الجمهورية الإسلامية، وهي أكبر دولة ممولة للإرهاب في العالم".

وشدد بومبيو في تصريحاته على أن هذه المساعي نجحت، موضحا أن "التحالف الذي تم إنشاؤه أدى إلى مستويات مريحة وضعتنا في موقع قالت فيه الدول العربية "نعرف أن إسرائيل باقية هنا، ومن الطبيعي أننا نتعامل معها"، حسب قوله.

المصدر: RT

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