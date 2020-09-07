العراق.. إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان لـ"فرض القانون" (صور)

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، إنطلاق عملية أمنية لـ"فرض القانون" وتعزيز الاستقرار في محافظة ميسان جنوب شرقي العراق.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "فرقة الرد السريع ولواء مغاوير قيادة عمليات سومر وأفواج طوارئ شرطة ميسان باشرت، صباح اليوم، بمهام فرض القانون وتعزيز الاستقرار في محافظة ميسان، حيث شرعت بتطويق وتفتيش قضاء المجر الكبير".

RT

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تقوم منذ أيام بعملية عسكرية واسعة في محافظات جنوب العراق لـ"فرض القانون" هناك بعد اتساع ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة.

RT

المصدر: RT