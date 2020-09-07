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الكاظمي يوجه بفتح تحقيق بشأن قصف مطار بغداد الليلة الماضية

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الكاظمي يوجه بفتح تحقيق بشأن قصف مطار بغداد الليلة الماضية
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وجه رئيس الحكومة، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق بشأن الهجوم الصاروخي الذي تعرض له مطار بغداد الدولي الليلة الماضية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي: "بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة تفتح تحقيقاً لتحديد الجهة المقصرة بشأن إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد الدولي".  

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة أعلنت في وقت سابق اليوم، إنها فتحت تحقيقاً بشأن واقعة إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد.

المصدر: RT

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