السعودية.. سائق ينصب كاميرات لتصوير نساء دون علمهن (فيديو)

#المعلمين_المعلمات#سائق_يصور_الراكبات

عندما لايكون هنالك لاحسيب ولارقيب لمثل هذي العمالة التي تتجرأ بالتصوير ومماقد تجعل من البعض ان يتمادى في التحرش فهذا لابدمن معاقبتة قبل ان يرحل لبلدة لاجل ان يكون عبره لغيرة فالبعض لا يستحق التعاطف معه حتى وان كان مغترب pic.twitter.com/CNfjcsb8I2