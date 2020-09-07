السعودية.. سائق ينصب كاميرات لتصوير نساء دون علمهن (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية مقاطع فيديو لشخص آسيوي يعمل سائق سيارة "ليموزين" قام بتصوير زبائنه من السيدات دون علمهن.
وبحسب النشطاء قام السائق بنشر هذه المقاطع عبر حسابه الشخصي على تطبيق "تيك توك"، والذي أثار استهجان الكثير من المغردين عبر "تويتر" وطالبوا بالقبض عليه وتطبيق العقوبة بحقه.
#سائق_يصور_الراكبات— عبدالمجيد (@abdulma27911325) September 7, 2020
أتى عامل خلطات أسمنت و تكسير
و لم يرق له العمل حول سائق ليموزين مثل ملايين الأجانب أتوا حرفية و أصبحوا مهندسين و خبراء
منذ أن شاهدت إهتامهم بقصات الشعر تأكد لي بأنهم دون رقيب و حسيب ؟
تجاوزنا السنة الثانية لقيادة النساء و كبلد محافظ لماذا لا يستقدم سائقات ؟ pic.twitter.com/im7ZLjsJ1o
#المعلمين_المعلمات#سائق_يصور_الراكبات— داٰيۧل المحبة🤏🇸🇦🌺 (@umj4444) September 6, 2020
عندما لايكون هنالك لاحسيب ولارقيب لمثل هذي العمالة التي تتجرأ بالتصوير ومماقد تجعل من البعض ان يتمادى في التحرش فهذا لابدمن معاقبتة قبل ان يرحل لبلدة لاجل ان يكون عبره لغيرة فالبعض لا يستحق التعاطف معه حتى وان كان مغترب pic.twitter.com/CNfjcsb8I2
#فيديو | 🎥— إنماء السعودية | Saudi inma (@inma_ksa) September 6, 2020
من أمن العقاب أساء الأدب.
اثار سائق "ليموزين" استهجان المغردين لتصويره الراكبات دون عِلمهن، ونشره الفيديوهات عبر حسابه في #تيك_توك
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#السعودية#سائق_يصور_الراكبات#النيابة_العامةpic.twitter.com/s6cyDEaZ55
#فيديو | 🎥— إنماء السعودية | Saudi inma (@inma_ksa) September 6, 2020
من أمن العقاب أساء الأدب.
اثار سائق "ليموزين" استهجان المغردين لتصويره الراكبات دون عِلمهن، ونشره الفيديوهات عبر حسابه في #تيك_توك
•
#السعودية#سائق_يصور_الراكبات#النيابة_العامةpic.twitter.com/s6cyDEaZ55
المصدر: مواقع التواصل الإجتماعي