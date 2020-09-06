الملك سلمان وترامب يبحثان مواجهة أزمة كورونا في إطار رئاسة السعودية لـG20

أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث بحثا الجهود الرامية لتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية، في بيان، بانه تم خلال الاتصال "بحث أعمال مجموعة دول العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا".

وأضافت الوكالة أن الملك سلمان وترامب استعرضا "أبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي".

وأكد العاهل السعودي، حسب البيان، "مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي".

وتعتبر السعودية رئيسة لمجموعة G20 للدول الصناعية الكبرى في العام 2020 وسبق أن دعت إلى اجتماعات عدة لتنسيق مواقفها وإجراءاتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة نحو 880 ألف شخص وتسببت في خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

المصدر: "واس" + وكالات