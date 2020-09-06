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مسعفون: إصابة أكثر من 200 موظف أممي في سوريا بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مسعفون: إصابة أكثر من 200 موظف أممي في سوريا بفيروس كورونا
RT
مسعفون: إصابة ما يزيد عن 200 من موظفي الأمم المتحدة في سوريا بفيروس كورونا
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أكد عاملون في المجال الطبي ومسؤولون في الأمم المتحدة إصابة ما يزيد عن 200 موظف أممي تابع للمنظمة في سوريا، بفيروس كورونا المستجد.

وقال عمران رضا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، لرؤساء وكالات الأمم المتحدة يوم الثلاثاء في رسالة لتوزيعها على الموظفين، إن الأمم المتحدة في المراحل الأخيرة لتوفير منشأة طبية لعلاج الحالات.

وأضاف رضا: "تم رصد أكثر من 200 حالة بين موظفي الأمم المتحدة، وبعضهم نُقل للمستشفى و3 تم إجلاؤهم طبيا".

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وقال عاملون في المجال الإنساني ومسعفون إن العدد الحقيقي للحالات أكبر من ذلك بكثير بما يشمل المئات من الموظفين لدى المنظمات غير الحكومية التي تعمل لصالح العشرات من وكالات الأمم المتحدة التي تشرف على أكبر عمليات إغاثة إنسانية في البلاد.

المصدر: رويترز

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