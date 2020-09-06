المغرب.. هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب إقليم تطوان

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أن هزة أرضية بقوة 4 درجات على سلم ريختر سجلت يوم الأحد بإقليم تطوان.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بجماعة السحتريين، وقعت عند الساعة 12 و56 دقيقة و26 ثانية بتوقيت المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 55 كلم، عند خط العرض 35.522 درجة شمالا وخط الطول 5.447 درجة غربا.

المصدر: وكالة الأنباء المغربية