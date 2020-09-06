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الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بعدد من الطائرات المسيرة

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الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بعدد من الطائرات المسيرة
RT
المتحدث باسم القوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية العميد يحيى سريع
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أعلن الحوثيون مساء يوم الأحد أنهم استهدفوا مطار أبها الدولي في السعودية بعدد من الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو نفذ بعدد من الطائرات المسيرة هجوما واسعا على مواقع عسكرية وأهداف حساسة في مطار أبها الدولي".

وأضاف العميد يحيى سريع أن الإصابة كانت "دقيقة".

وصرح بأن استهداف مواقع عسكرية في مطار أبها يأتي "ردا على التصعيد الجوي المتواصل واستمرار العدوان والحصار على اليمن".

المصدر: "المسيرة نت"

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