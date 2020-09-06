الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بعدد من الطائرات المسيرة

أعلن الحوثيون مساء يوم الأحد أنهم استهدفوا مطار أبها الدولي في السعودية بعدد من الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو نفذ بعدد من الطائرات المسيرة هجوما واسعا على مواقع عسكرية وأهداف حساسة في مطار أبها الدولي".

وأضاف العميد يحيى سريع أن الإصابة كانت "دقيقة".

وصرح بأن استهداف مواقع عسكرية في مطار أبها يأتي "ردا على التصعيد الجوي المتواصل واستمرار العدوان والحصار على اليمن".

بفضل الله وكرمه سلاح الجو المسير ينفذ هجوما واسعا على مطار أبها الدولي بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية وأهدافا حساسة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

يأتي هذا الاستهداف ردا على التصعيد الجوي المتواصل واستمرار العدوان والحصار على بلدنا. — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 6, 2020

المصدر: "المسيرة نت"