الكاظمي يبحث مع بلاسخارت جهود حكومته لإجراء الانتخابات المبكرة

بحث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، جهود حكومته لإجراء الانتخابات المبكرة.

وشهد اللقاء بحسب بيان حكومي، بحث آخر الجهود التي تبذلها المؤسسات العراقية المعنية بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين العراق مع منظمة الأمم المتحدة من أجل الوصول بالعملية الانتخابية إلى أفضل صورة صادقة و معبّرة عن إرادة الشعب العراقي.



وجرى خلال اللقاء أيضاً، بحث ملف النازحين وآخر الجهود المبذولة من أجل تأمين عودتهم الطوعية الى مناطق سكناهم الأصلية.



وشهد اللقاء كذلك بحث سير تنفيذ برامج مكافحة التطرّف، وأهدافها بما يؤمّن بيئة وطنية آمنة مستدامة، لا مجال لعودة الإرهاب فيها بعد اندحاره.