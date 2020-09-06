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الحلبوسي وبارزاني يؤكدان اهمية استمرار الحوار بين بغداد واربيل

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الحلبوسي وبارزاني يؤكدان اهمية استمرار الحوار بين بغداد واربيل
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أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني أهمية استمرار الحوار بين بغداد وأربيل في إطار الدستور لحل الملفات العالقة بينهما.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي اليوم الأحد، أن "لقاءً جمع الحلبوسي وبارزاني في أربيل وبحث مجمل الأوضاع والتطورات السياسية في البلاد، وضرورة فرض القانون وهيبة الدولة، وتوفير الأجواء المناسبة واستكمال جميع المستلزمات لإجراء انتخابات حرة تعبر عن إرادة المواطن".

وناقش اللقاء بحسب البيان، الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، فضلاً عن عدد من التشريعات اللازمة للفترة المقبلة، ومنها تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وأكدا أهمية توحيد الرؤى بين القوى السياسية، وأن تتحمل مسؤولياتها في سبيل تجاوز التحديات وتخطي الأزمات، فضلاً عن ضرورة استمرار الحوار لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إطار الدستور، والعمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتحقيق العدالة المجتمعية.

 

المصدر: RT

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