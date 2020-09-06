السعودية تفتتح أكبر مستشفى للإبل في العالم

يتلقى عشرات الجمال والنوق العلاج الأساسي داخل أقسام مستشفى السلام البيطري، لكنه يضم أيضا أقساما أكثر تخصصا وخدمات أكثر تنوعا.

وتأسس المستشفى الواقع بالقرب مدينة بريدة بمنطقة القصيم بوسط البلاد، في يوليو 2020 باستثمارات حجمها 137 مليون ريال سعودي (36.5 مليون دولار).

وأقيم المركز على مساحة 70 ألف متر مربع مما دفع البعض لوصفه بأنه أكبر مركز في العالم لعلاج الإبل.

ويوفر المستشفى الرعاية الطبية الأساسية لكنه يقدم كذلك العلاج من الأمراض المزمنة والمعدية ويجري كذلك الجراحات والأشعة للإبل.

وقال فهاد الفهاد الرئيس التنفيذي لـ"مستشفى السلام للإبل" إن "استثمار 137 مليون ريال في مستشفى الإبل لم يأت من فراغ، هو لأهمية هذا المخلوق الغالي على أنفسنا والغالي على أجدادنا لم يأخذ حقه من التطور في البيطرة والتطور في الأبحاث مثل الأبقار والخيل.. نسعى إلى الرقي في هذا المخلوق وتثقيف الداخل ودول العالم بأهمية هذا المخلوق لدينا".

ويتركز نشاط المستشفى كذلك على البحوث والتطوير فيما يتعلق بتربية الإبل وعمليات التخصيب وبه قسم متخصص لتكنولوجيا نقل الأجنة.

وفي السابق كان أصحاب الجمال وتجارها في منطقة القصيم يسافرون لمسافة تصل إلى 655 كيلومترا لعلاج جمالهم.

جدير بالذكر أن القصيم تضم أكبر سوق للإبل في العالم.

المصدر: رويترز