الجزائر تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 27 يونيو

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 27 يونيو المنصرم.

وقال رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار، إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 46364، فيما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 1556، بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

وسجلت السلطات الصحية 264 حالة شفاء في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 32745، بينما يوجد 44 مريضا داخل وحدات العناية المركزة.

المصدر: RT