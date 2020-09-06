مصر.. الحبس 3 سنوات لمتهم في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بالحبس 3 سنوات مع الشغل للمتهم زكريا السيد "حدث" فى إعادة إجراءات محاكمته، فى قضية عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان المسلمين.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن المحكمة التي ترأس جلستها المستشار محمد شيرين فهمي، أصدرت الحكم بحق زكريا السيد بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس، أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج. كما قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة الاشتراك في التجمهر وحيازة مفرقعات.

وأظهرت التحقيقات، وفقا لوسائل الإعلام، "تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للجماعة فى تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكري للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة".

واعترف 25 متهما في تحقيقات النيابة العامة، بالانضمام "للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة".

ناصر حاتم

المصدر: RT