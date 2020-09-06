وفد من إقليم كردستان يزور بغداد الثلاثاء لبحث الملفات العالقة مع الحكومة

أعلن المتحدث باسم نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، سمير هورامي، اليوم الأحد، تأجيل زيارة وفد الإقليم لبغداد، حتى منتصف الأسبوع الحالي.

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وكان مصدر في مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، قال إن الوفد الذي سيزور بغداد، سيكون برئاسة قوباد طالباني، وعضوية وزيري المالية والتخطيط وسكرتير مجلس الوزراء ورئيس ديوان مجلس الوزراء.



ووفق المعلومات، فإن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كان قد طلب حضور وفد من كردستان إلى بغداد، للتفاوض والوصول إلى حلول للملفات العالقة بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد.

ولفتت شبكة "رووداو" الكردية إلى أن المفاوضات ستبدأ حول تحضير الحكومة العراقية لحل ملف موازنة 2021، وأن المفاوضات ستكون جدية.

ونقلت الشبكة عن مصدر من الوفد أمله في التوصل إلى حل في المفاوضات، ولا سيما في ملف النفط.



المصدر: رووداو





