كورونا.. الكويت توافق على تسويق دواء للطب الصيني التقليدي

قالت تشانغ يون لينغ، نائبة المدير التنفيذي لشركة "ييلينغ" للأدوية، إن كبسولة "ليانهوا تشينغون" التي تعد نوعا من الأدوية الصينية التقليدية، حصلت مؤخرا على حق دخول السوق في الكويت.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن لينغ تأكيدها موافقة تسجيل الدواء من قبل إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية التابعة لوزارة الصحة الكويتية.

وأضافت أن الكويت وافقت على إدراج كبسولة "ليانهوا تشينغون" إلى قائمة الأدوية المخصصة لعلاج أعراض الحالات الخفيفة والعادية المصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد، بما سيكون له تأثير إيجابي على أن توسع الشركة أسواقها في خارج الصين وخاصة منطقة الشرق الأوسط.

ولفتت إلى أن الكبسولة قد حصلت على موافقات دخول السوق من إدارات الأدوية في عديد من الدول، بما فيها البرازيل وإندونيسيا وكندا وموزمبيق ورومانيا وتايلاند والإكوادور وسنغافورة ولاوس وقرغيزستان والفلبين.

المصدر: "شينخوا"