السعودية.. إصابات كورونا الجديدة عند أدنى مستوى منذ أشهر والحالات النشطة تحت الـ20 ألفا

لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية في السعودية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف أبريل الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 756 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 791 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 15 أغسطس عندما تم تسجيل 518 إصابة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (756) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (32) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (895) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (296,737) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/eA5KF7Gw45 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 6, 2020

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 320688، فيما تراجع عدد الحالات النشطة للفيروس في المملكة إلى 19870 (مقابل 20041 حالة نشطة في اليوم السابق).

ولا يزال في السعودية 1457 مصابا بكورونا في حالة حرجة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في المملكة خلال اليوم الأخير بواقع 32 حالة وفاة جديدة، مقابل 34 وفاة أمس، وبلغت 4081 حالة وفاة.

وتماثل 895 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 296737 شخصا.

المصدر: RT