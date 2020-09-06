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دوي انفجار شديد في أفران للحديد والصلب بضواحي القاهرة يثير الذعر

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دوي انفجار شديد في أفران للحديد والصلب بضواحي القاهرة يثير الذعر
Reuters
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شهدت منطقة شبرا الخيمة في ضواحي القاهرة حالة من الفزع بين المواطنين، نتيجة انفجار شديد حدث بسبب عطل في فرن شركة "الدلتا للحديد والصلب"، ما أدى إلى حريق في الأفران.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي في سخانات صهر الصلب أدى إلى حدوث دوي انفجار وحريق، ولم تقع أي خسائر بشرية.

وسادت حالة من الفزع بين المواطنين في منطقة مسطرد نتيجة صوت الانفجار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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