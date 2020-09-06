قبرص تعيد عشرات المهاجرين على قارب إلى لبنان

أعادت السطات القبرصية إلى لبنان، 33 مهاجرا وصلوا إلى ليماسول في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وشوهد القارب الذي كان يقل 33 مهاجرا، بينهم 30 لبنانيا و3 سوريين، قبالة ليماسول بعد ظهر يوم السبت. وبعد مشاورات مع السلطات اللبنانية، تقرر إعادة المجموعة إلى لبنان.

ونظرا لأن القارب الذي كانوا على متنه كان في حالة سيئة للغاية، استأجرت السلطات القبرصية قاربا خاصا لنقل المجموعة المكونة من 14 طفلا و6 نساء و13 رجلا إلى لبنان.

وقد انطلق القارب وعلى متنه المهاجرين إلى لبنان في حوالي الساعة 3.30 صباحا، وقامت السلطات القبرصية بتحميل المواد الغذائية والمواد الأساسية على متن القارب.

وأعيدت المجموعة إلى لبنان مع ممرضات ومترجم وضباط شرطة.



وتعد هذه المجموعة الثانية التي تصل إلى قبرص يوم السبت، حيث كانت وصلت في وقت سابق من يوم السبت مجموعة أخرى من 51 مهاجرا في المنطقة العازلة في منطقة كاباريس وعبرت إلى المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة.

المصدر: لبنان 24