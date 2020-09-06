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تعليق مصري رسمي على واقعة الاعتداء على شاب مصري في الكويت

أخبار العالم العربي

تعليق مصري رسمي على واقعة الاعتداء على شاب مصري في الكويت
شعار وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج
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أكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على أن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري في أحد المحال التجارية في الكويت "مجتزئ " ولا يشمل كافة تفاصيل الحادث.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال، انتهى "بالاعتذار للمواطن المصري".

وأضافت الوزارة أن الشابين، اللذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر.

وتابع البيان بأنه احتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.

المصدر: RT

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