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الاستخبارات العراقية تقبض على 3 عناصر من "داعش" في بغداد

أخبار العالم العربي

الاستخبارات العراقية تقبض على 3 عناصر من
Reuters
قوات أمن عراقية، تعبيرية
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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 21 مطلوبا للقضاء، من بينهم 3 مطلوبين وفق "المادة 4 إرهاب"، لانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وقالت الوكالة، إن مفارزها المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية "نفذت عملية استخباراتية نتج عنها إلقاء القبض على 21 متهما بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد، من المطلوبين وفق أحكام ومواد جنائية مختلفة صادرة من القضاء".

وأضافت الوكالة في بيان، أن "من بينهم 3 مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية"، لافتة إلى أنه "تم تدوين أقوالهم جميعا وإحالتهم إلى الجهات المختصة".

المصدر: السومرية

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