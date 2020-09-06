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قوات هادي تعلن عن "انتصارات كبيرة" على الحوثيين في عدة محافظات يمنية

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قوات هادي تعلن عن
Reuters Khaled Abdullah
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أعلنت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن تحقيقها تقدما ميدانيا ملموسا بعد مواجهات شديدة مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في عدة محافظات يمنية.

ونقل المركز الإعلامي لقوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر"، عن القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي تصريحه بأن القوات الحكومية، بدعم من طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، تمكنت في الساعات الماضية من "تحقيق انتصارات كبيرة" و"تحرير مساحات واسعة ومواقع استراتيجية شرقي مركز محافظة الجوف مدينة الحزم، بما فيها جبل عرفان وقرن الكدادي ومختم الحبيل وقرون الهناديه".

ولفت المسؤول إلى أن قوات هادي سبق أن استطاعت تطهير جبال الصبايغ وعدد من المواقع المحيطة بها، مشيرا إلى أن المعارك لا تزال مستمرة في مختلف جبهات القتال في الجوف، "وسط تقدم مستمر لقوات الحكومة المدعومة من طيران التحالف".

وذكر اللواء الوائلي أن المعارك أسفرت عن "مقتل وجرح العشرات" من قوات الحوثيين، علاوة على خسائر في العتاد، بما في ذلك تدمير ثلاث عربات وسبعة أطقم وآليات قتالية بغارات للتحالف.

في غضون ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية، العميد الركن عبده مجلي، في حديث لموقع "سبتمبر نت" أن قوات هادي حققت أيضا "انتصارات استراتيجية" في جبهات محافظات مأرب والبيضاء والضالع.

وذكر الموقع التابع لقوات هادي أن القوات الحكومية أحرزت "تقدمات كبيرة" في جبهات الجوف وصرواح والبيضاء "سيطرت إثرها على مناطق استراتيجية حاكمة، وقطعت خطوط إمداد الحوثيين في عدة مواقع مهمة".

ولم يعلق مصدر من الحوثيين على هذه الأنباء.

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية

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