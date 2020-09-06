العراق.. إصابة مدني ورجل أمن بتفجير استهدف رتلاً تابعاً للتحالف الدولي

أعلنت خلية الاعلام الامني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، إصابة مدني ورجل أمن بتفجير استهدف رتلاً تابعاً للتحالف الدولي الليلة الماضية.

وقالت في بيان صحفي إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء أمس السبت على عجلة تابعة لشركة عراقية متعاقدة مع التحالف الدولي، على طريق الشعلة غربي بغداد، أدت الى إصابة شرطي مِن القوة المرافقة ومواطن صادف وجوده هناك، وتم نقلهما إلى المستشفى".

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً في عمليات استهداف الأرتال التي تقدم دعماً لوجستياً للتحالف الدولي، وقبل أيام تسببت إحدى العبوات بمقتل مواطن عراقي.

المصدر: RT