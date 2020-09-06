مصر.. مصدر أمني ينفي تدهور صحة سجناء برج العرب

نفى مصدر أمني مصري تقارير تحدثت عن مزاعم بشأن تدهور الحالة الصحية لنزلاء سجن برج العرب.

وأضاف المصدر أن "السجون تحظى باهتمام وافر من وزارة الداخلية المصرية، التي تحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة من خلال الارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية من خلال مستشفيات قطاع السجون المجهزة تقنيا بأحدث الأجهزة الطبية التي تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم، من خلال أطقم طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، وعدد من الإستشاريين في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى استمرار توافد القوافل الطبية، التي تضم أطباء في جميع التخصصات، على جميع السجون لإجراء الفحص الطبي لكافة النزلاء وتقدم العلاج اللازم لهم، إلى جانب تفعيل الإجراءات الإحترازية والوقائية على مدار الساعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بالسجون والحد من انتشار فيروس كورونا".

وأوضح المصدر، أن "ما تم تناوله من إدعاءات يُعد جزء من المشهد الإعلامى التحريضي الذى تسعى جماعة الإخوان إلى تشكيله عبر أبواقها الإعلامية، ويؤكد على نهج الجماعة العدائي التحريضي تجاه مؤسسات الدولة المصرية، ويأتي استمرارا لمحاولات الجماعة اليائسة لتأليب الرأي العام".

المصدر: RT