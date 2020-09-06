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نصرالله يبحث مع هنية اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

أخبار العالم العربي

نصرالله يبحث مع هنية اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل
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بحث الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية اتفاق التطبيع بين الامارات وإسرائيل، خلال لقاء في بيروت السبت.

وذكرت قناة المنار التابعة للحزب أن "لقاء الأمين العام لحزب الله لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري والوفد المرافق، استعرض مفصل لمجمل التطورات السياسية والعسكرية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وما تواجهه القضية الفلسطينية من أخطار خصوصا صفقة القرن ومشاريع التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الغاصب ومسؤولية الأمة اتجاه ذلك".

وأضافت "وتم التأكيد على ثبات محور المقاومة وصلابته في مواجهة كل الضغوط والتهديدات والآمال الكبيرة المعقودة عليه".

كما جرى التأكيد، بحسب قناة المنار، على "متانة العلاقة بين حزب الله وحركة حماس، والقائمة على أسس الايمان والأخوة والجهاد والمصير الواحد، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الطرفين".

نصرالله يبحث مع هنية اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

المصدر: المنار

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