أوسمة ملكية لـ81 مواطنا سعوديا تبرعو بأعضائهم البشرية الرئيسية

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت، قرارا بمكافأة 81 مواطنا سعوديا، وذلك نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه البشرية الرئيسية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح (81) مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية".

ونشرت الوكالة قائمة بأسماء الحاصلين على الوسام الذين تبرعوا بأعضائهم.

منح (81) مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة) نظير تبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية.https://t.co/mqgOJjheVg#واسpic.twitter.com/uHneBN1WDq — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 5, 2020

المصدر: واس