صحيفة: قوات تركية قصفت منازل مواطنين ومواقع "قسد" في شمال سوريا

ذكرت مصادر محلية سورية أن القوات التركية قصفت السبت بقذائف المدفعية الثقيلة منازل مواطنين ومواقع "قوات سورية الديمقراطية" في عدد من القرى بمنطقة تل أبيض بريف الرقة شمالي سوريا.

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وقالت مصادر أهلية لصحيفة "الوطن" السورية إن القصف، الذي نفذته القوات التركية والفصائل المتحالفة معها في المنطقة، طال منازل المواطنين في قرى قزعلي وقرنفل وبئر عرب غرب مدينة تل أبيض ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

وفي السياق، سجلت عدد من القرى والبلدات الحدودية مع تركيا بريف محافظة الحسكة الشمالي، حسب الصحيفة، حركة نزوح باتجاه مدينتي الحسكة والقامشلي "تخوفا من هجوم محتمل للاحتلال التركي ومرتزقته" على مواقع "قسد".

وأشارت مصادر "الوطن" إلى نزوح عدد من العوائل والسكان المحليين بريف الدرباسية ومركزها بعد ازدياد المخاوف لديهم من نية للجيش التركي البدء بعملية عسكرية ضد "قسد" بمحيط مدينتي الدرباسية وعامودا.

وشهدت مؤخرا نقاط التماس في قرى بلدة أبو راسين جنوب شرق ميدنة رأس العين شمال غرب الحسكة، تحركات مكثفة وتحشدات عسكرية من قبل الجيش التركي والفصائل المسلحة المتحالفة معه.

كما قالت مصادر "الوطن" إن القوات التركية اقتحمت منازل المواطنين في قرية بئر نوح بريف مدينة رأس العين واختطفت 6 مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وسبق أن ذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية، الجمعة، أن القوات التركية أدخلت رتل آليات عسكرية وشاحنات محملة بالأسلحة إلى رأس العين استعدادا لشن "عدوان" على مدينة الدرباسية وبلدة أبو راسين بريف الحسكة.

المصدر: "الوطن" + "سانا"