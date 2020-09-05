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"حميميم": إرهابيو "النصرة" قصفوا تجمعات سكانية في اللاذقية وحلب

أخبار العالم العربي

Reuters
صورة أرشيفية
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قال مدير مركز "حميميم" للمصالحة في سوريا، اللواء ألكسندر غرينكيفيتش، إن جماعة تحرير الشام المعروفة سابقا بجبهة النصرة قصفت تجمعات سكانية في محافظتي اللاذقية وحلب.

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وأضاف في بيان: "لقد سجلنا هجومين على قرية أورم الصغرى في محافظة حلب وبلدة كنسبا بريف اللاذقية، من مواقع يتركز فيها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي".

ولفت إلى أن قوات روسية أجرت دوريات في منطقة منبج بحلب، فضلا عن دوريات أخرى بالرقة والحسكة ودير الزور.

المصدر: وكالات

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