رئيس الوزراء الكويتي: صحة أمير البلاد مستقرة وفي تحسن

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، عن تحسن الحالة الصحية لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال رئيس الوزراء، في كلمة ألقاها مساء السبت: "أطمئن الشعب الكويتي أن صحة سمو أمير البلاد مستقرة وفي تحسن وندعو الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويعود إلى بلده وأهله في أقرب وقت".

وأضاف الصباح: "كنا نلجأ إلى سمو الأمير للتوجيه عندما تشتد الأمور وتتعقد المواقف ودائما نجد في التوجيه ما يعزز من دور الكويت ومكانتها في جميع القضايا".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي أن أمير البلاد البالغ من العمر 91 عاما والذي يحكم الكويت منذ عام 2006، غادر فجر 22 يوليو إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وجرى ذلك بعد أن ذكر مكتب أمير الكويت أنه خضع يوم 19 يوليو، لعملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.

المصدر: "تلفزيون دولة الكويت" + وكالات