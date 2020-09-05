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مدير مستشفى أردني يستقيل بسبب "الضغط ونقص الكادر"

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مدير مستشفى أردني يستقيل بسبب
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قدّم مدير مستشفى البشير، محمود زريقات، مساء السبت، استقالته رسميا من منصبه في إدارة المستشفى بسبب النقص الكبير في الكادر الطبي.

وأكد مدير المستشفى محمود زريقات لقناة "المملكة" أنه قدم استقالته مساء اليوم إلى وزير الصحة الأردني، فيما عزا أسباب استقالته إلى الضغط الكبير على المستشفى ونقص الكوادر في المستشفى في ظل الأوضاع الراهنة.

كما أوضح أنه طالب وزير الصحة بكادر طبي متكامل يشغل مستشفى الطوارئ الذي افتتح مؤخرا إلا أنه لم يتلق الرد المنتظر، حسب موقع خبرني الأردني.

جدير الذكر أن الأردن سجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2.353 إصابة.

المصدر: مواقع إخبارية أردنية

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