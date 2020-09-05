المشتركة السودانية - الليبية تحرر 19 سودانيا و3 أجانب من عصابة للإتجار بالبشر (صورة)

حررت القوات المشتركة السودانية - الليبية بالولاية الشمالية، 19 سودانيا و3 أجانب من قبضة عصابة اتجار بالبشر بمنطقة المثلث الحدودية كانوا في طريقهم إلى ليبيا على متن سيارتين.

وأكد قائد القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية العقيد الركن أنور عبد الله محمود، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية، أن هذا الإنجاز تحقق بجهود ويقظة ومتابعة القوات المشتركة السودانية - الليبية التي ظلت تعمل في مكافحة تلك الظاهرة والحد من الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن القوات المشتركة ستظل العين الساهرة لحماية حدود الولاية ومنع مثل هذه الجرائم التي تهدد امن واستقرار الوطن.

من جانبه، أكد رئيس شعبة استخبارات القوات المشتركة السودانية - الليبية بالشمالية، المقدم ملاذ حسن محمد سرور، أن تحرير هؤلاء الأشخاص من قبضة عصابة الإتجار بالبشر جاء بعد توفر المعلومات الكافية والرصد الدقيق لتحركات هذه المجموعة من قبل القوات المشتركة.

وأشار إلى مواصلة جهودها وتحقيق إنجازاتها في مجال حماية حدود الولاية الشمالية والحد من ظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وملاحقة المبعدين من ليبيا، موضحا أن العام الحالي شهد تزايدا كبيرا في الهجرة غير الشرعية.

وقال إن القوات المشتركة السودانية - الليبية قدمت كافة المساعدات الإنسانية للذين تم تحريرهم.

وأشاد عدد من ضحايا بجهود القوات المشتركة السودانية - الليبية ودورهم الكبير في إنقاذ حياتهم من عصابة الإتجار بالبشر، محذرين الشباب من خطورة الهجرة غير الشرعية على أنفسهم وسلامتهم وأمن واستقرار الوطن.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية