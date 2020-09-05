السيسي: مصر تدعم البحرين في كافة مواقفها السياسية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على "خصوصية العلاقات المصرية البحرينية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين".

وشدد السيسي على أن ذلك يتجسد في توافق وجهات النظر والرؤى بين القاهرة والمنامة تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدا في هذا السياق استمرار الدعم المصري للبحرين في كافة مواقفها السياسية.

وجاءت تصريحات الرئيس المصري خلال استقباله وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، بحضور وزير الخارجية سامح شكري وسفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام الجودر.

وأوضح بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.

كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد السيسي في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به دولة البحرين وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

من جانبه، أكد عبد اللطيف الزياني الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الوثيقة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خاصة في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.

كما ثمن وزير الخارجية البحرين دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك.

المصدر: RT