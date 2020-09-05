مصر تؤكد دعم دول الخليج في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد أمنها

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقاء مع نظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، دعم مصر لدول الخليج في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد أمنها.

وأجرى شكري والزياني، اليوم السبت، لقاء في القاهرة، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية في قصر التحرير بحضور وفدي البلدين، تناولت، حسب بيان مشترك صادر عقب الاجتماع، "سبل تكثيف العمل المشترك الهادف إلى تعزيز الاستقرار بالبلدين لما فيه مصلحة الجانبين، مع التأكيد على تضامن البلدين في مواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

واتفق شكري والزياني على "ضرورة تنسيق المواقف إزاء الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بما يحقق مصالح البلدين ويدعم العمل العربي المشترك".

وأعاد شكري التأكيد على "موقف مصر الداعم للبحرين، وللأشقاء بالخليج العربي، في مواجهة أية تحديات وأخطار تهدد أمنها واستقرارها"، مشددا على أن "أمن مصر وأمن الخليج العربي بمثابة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

المصدر: RT