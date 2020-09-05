مصر والبحرين تؤكدان دعم حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومواجهة التدخلات في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، دعمهما لحل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضرورة مواجهة التدخلات الخارجية في ليبيا.

وأجرى شكري والزياني، اليوم السبت، لقاء في القاهرة، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية في قصر التحرير بحضور وفدي البلدين، تناولت، حسب بيان مشترك صادر عقب الاجتماع، "أبرز التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة، لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية".

وأعرب الوزيران عن "ترحيب مصر والبحرين بأية مبادرات تهدف إلى تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية استنادا لمقررات الشرعية الدولية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتين ووقف أية خطوات تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية، ومواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

كما شدد الجانبان على "دعمهما للحل السياسي التوافقي الذي يحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية الهدامة، ومساندة البلدين للمبادرات الحالية للتهدئة وما تضمنته من دعوة لوقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي جديد وتوزيع عادل للثروة في البلاد".

المصدر: RT