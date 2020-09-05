"جورج فلويد فلسطين" يوجه رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (فيديو)

وجه المسن الفلسطيني خيري حنون الذي اعتدت عليه القوات الإسرائيلية، رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال خيري حنون خلال مداخلة مع RT Online: "رسالتي للعالم ورسالتي للأحرار ورسالتي لحليفنا وحليف الشعوب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. تاريخيا أنت تقف إلى جانب الشعوب المضطهدة.. نريد أن تصل قضيتنا إلى المحاكم الدولية ليرى العالم ويرى الأحرار أمثالك جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.. كل يوم يقتل الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "نريد منك يا بوتين ومن كل الأحرار أن تقف إلى جانب شعبنا وقضيتنا".

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجنود إسرائيليين وهم يعتدون بطريقة وحشية على مسن فلسطيني شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ووقع الاعتداء أثناء قمع وقفة احتجاجية ضد مصادرة أراض من بلدة شوفة قرب مدينة طولكرم.

ويظهر في الفيديو المسن الفلسطيني وهو يطلب من الجنود أن يدعوا المتظاهرين وشأنهم إلا أنهم قاموا باستخدام القوة والعنف ضده واعتقلوه.

وشبه النشطاء الاعتداء على "أبو ناصر" باعتداء الشرطي الأمريكي على المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد قبل أشهر.

المصدر: RT