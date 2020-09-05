السيسي يؤكد تضامن مصر مع السودان بسبب الفيضانات التي تجتاحه

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تضامن مصر مع السودان حكومة وشعبا بسبب الفيضانات، التي تجتاح السودان، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية كبيرة.

واؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لاشقاءنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع اثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وان يلهم اسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان ...٢/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) September 5, 2020

وقال السيسي في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، "خالص التضامن مع اشقائنا السودانيين حكومة و شعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي ادت الى خسائر مفجعة في الافراد والممتلكات، واؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لاشقائنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع اثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان".

وتشهد السودان فيضانات نتيجة كميات الأمطار الغزيرة التي سجلت أرقاما قياسية، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما دفع السلطات إلى اعتبار البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، بسبب الارتفاع القياسي لمنسوب المياه.

المصدر: RT