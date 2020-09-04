مصر.. 16 حالة وفاة و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت وزارة الصحة المصرية يوم الجمعة، 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 16 حالة وفاة.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المسجل في البلاد حتى السبت بلغ 99582 حالة، بينها 75415 حالة شفاء و5495 حالة وفاة.

وأعلن المتحدث عن خروج 890 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 76305 حالات حتى اليوم.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجوال ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

المصدر: RT